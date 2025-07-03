Производителя гидравлики Подмосковья включили в реестр инвестиционных проектов

Инвестиционный проект компании «ПСМ-ДСТ.ЦЕНТР» включен в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. В рамках его реализации в Дмитровском округе будет создано высокотехнологичное производство гидравлического и пневматического силового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Проект предусматривает создание промышленного производства гидравлического оборудования и спецтехники в государственном индустриальном парке «Дмитровский». Общий объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новых производственных мощностях планируется выпускать аксиально-поршневые гидромашины и спецтехнику. Ввод первой очереди запланирован на 2027 год, второй — на 2028 год, третьей — на 2029 год. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать 18 тыс. единиц гидравлического оборудования и 240 ед. спецтехники ежегодно.

Для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы. По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 млн рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/big_business/reg_invest. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.