Производители упаковки в РФ могут избежать резкого повышения экосбора

Производителям упаковки предоставлен шанс избежать повышения ставок экосбора с 2026 года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил против роста ставок, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты предупреждают о возможном увеличении стоимости вывоза мусора без роста тарифов и строительства новых мощностей. Базовые ставки будут повышены на уровень инфляции в следующем году, но при этом у производителей есть шанс избежать резкого повышения экосбора.

Механизм расширенной ответственности производителей (РОП) предполагает ответственность за утилизацию упаковки. В 2025 году российские компании заплатили 20 млрд рублей экосбора. Новые правила РОП начали действовать с 1 января 2024 года, а правительство утвердило рост ставок на ближайшие годы: +15% в 2025, +8% в 2026, +4% в 2027.

Минприроды и Региональный экологический оператор разработали проект постановления о росте ставок на экосбор с 2026 года. Предусмотрено значительное повышение ставок, особенно для комбинированной упаковки. Рассчитывается, что итоговые платежи по экосбору вырастут почти в 2,2 раза.

Строительство новых перерабатывающих предприятий для вторсырья экономически невыгодно при текущих ставках экологического сбора, сообщают представители Лиги переработчиков макулатуры. Инвестиции в такие проекты окупаются только через 18 лет.

Отрасль отмечает, что в России до сих пор отсутствуют мощности для переработки некоторых видов отходов, включая комбинированную упаковку. При этом использование вторичного сырья помогает стабилизировать цены на потребительские товары.

Например, стоимость гофрокартона, в производстве которого широко используется переработанная макулатура, остается неизменной более трех лет.

По словам заместителя генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, в России наблюдается серьезная нехватка мощностей для переработки отходов — около 14-15 миллионов тонн. Ситуация может только ухудшиться, если тарифы экологического сбора не будут приведены к запланированным уровням.

Особенно сложная ситуация складывается в отдаленных от столицы регионах, где экономически целесообразно выделять лишь от четырех до десяти видов вторсырья. В таких случаях ставки экологического сбора должны компенсировать высокие затраты на логистику, подчеркнула представитель «ЭкоЛайна».

Производители не станут использовать материалы, которые легче перерабатывать, если не поднимут основные тарифы. Такое мнение высказал эксперт отрасли. По его словам, без финансового стимулирования компании не заинтересованы менять технологии производства упаковки и товаров.

