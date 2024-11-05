Производители ракет заинтересованы разработками молодых ученых из Подольска

Научные разработки источников питания молодых ученых из Подольска заинтересовали потенциальных заказчиков из ракетно-космической корпорации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники подольского предприятия АО «НИИ НПО «ЛУЧ» приняли участие в XXIII Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ПАО «РКК «Энергия». Специалисты ракетно-космической корпорации заинтересовались разработками молодых ученых, задавали им конструктивные вопросы и высказывали предложения, которые позволят выделить ключевые аспекты для доработки и оптимизации источников питания.

В секции «Бортовые комплексы управления, приборы и системы» научный сотрудник Андрей Брацук рассказал о бетавольтаических источниках питания непрерывного и импульсного принципа действия для маломощных устройств. В секции «Материаловедение» инженер-технолог предприятия Семен Ковтун выступил с докладом «Синтез нанотрубчатого диоксида титана и исследование его радиационной стойкости».

«Рассказал об актуальности использования бетавольтаических источников питания, о требованиях к выбору радиоизотопов бета-излучения, о примененных перспективных полупроводниковых материалах и о достигнутых на каждом из них электрических параметрах. Также продемонстрировал ключевые параметры созданных источников питания импульсного и непрерывного типа, возможность и пути их оптимизации под требования ПАО «РКК Энергия» и других организаций», — отметил Андрей Брацук.

Бетавольтаические источники смогут обеспечить питанием новейшие устройства, входящие в состав бортовой аппаратуры, например, датчики беспроводной сенсорной сети, чипы энергонезависимых памятей и часов реального времени. Все эти устройства имеют порядок энергопотребления на уровне от нескольких единиц до нескольких сотен микроватт на кубический сантиметр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.