Производители потребительских товаров являются лидерами экспорта МСП Подмосковья

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что предприятия МСП, выпускающие товары повседневного спроса, являются одними из самых активных экспортеров Подмосковья, получающих поддержку региона. На их долю приходится почти 15% от общего объема поддержанного экспорта, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Также в число ключевых отраслей экспорта в Подмосковье входят машиностроение, на долю которого приходится более 13% поставок за рубеж. А компании, работающие в химической отрасли, поставили за границу более 10% от общего объема экспортированной продукции», — рассказала Зиновьева.

В общей сложности в регионе находятся почти 5,6 тыс. компаний МСП, ведущих экспортную работу.

По данным фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), в среднем МСП-экспортеры, пользующиеся экспортной поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. При этом в качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги подмосковного фонда поддержки ВЭД.

Большая часть экспортеров из сегмента МСП — средние предприятия. Таких — 55%. Еще 35% из них — малые, а остальные — микро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.