Производители Подмосковья увеличили объемы отгрузки товаров

За первые пять месяцев 2024 года промышленные предприятия Московской области отгрузили товаров собственного производства на сумму 2,16 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем отгрузки товаров крупных и средних предприятий Подмосковья в январе–мае этого года вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении составил 2,16 трлн рублей. По сравнению с данными в аналогичном периоде 2023 года объем отгрузки вырос на 21,5%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Она также подчеркнула, что на долю предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства, пришлось свыше 85% всего объема отгрузки.

Традиционно, наибольший объем отгрузки в обрабатывающем секторе пришелся на предприятия пищевой промышленности, которые за отчетный период выпустили продукции почти на 462 млрд рублей. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки превысил 196 млрд рублей. Предприятия по производству химических веществ и химических продуктов отгрузили продукции на 139 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.