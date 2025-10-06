Производители Подмосковья увеличили объем отгрузки товаров почти на 13%

В январе–августе 2025 года объемы отгрузки промышленных предприятий Московской области увеличились на 12,8% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С января по август 2025 года промышленность Подмосковья отгрузила товаров на общую сумму более 4,7 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом объемы отгрузки увеличились на 12,8%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольший объем отгрузки обеспечила пищевая промышленность. Предприятия отрасли в отчетном периоде достигли показателя почти в 1 трлн рублей (+18,6% к аналогичному периоду прошлого года). В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки составил почти 758 млрд рублей (+15.5%). Производители химических веществ и химических продуктов отгрузили продукции более чем на 285 млрд рублей (+7,6%).

Зампред Зиновьева также отметила значительный рост объемов отгрузки в высокотехнологичном секторе подмосковного производства. Так, предприятия, занятые в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий, за первые восемь месяцев этого года отгрузили продукции на сумму свыше 192 млрд рублей, что на 48,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.