Производители Подмосковья увеличили объем отгрузки товаров на 21,1%

Объем отгрузки товаров и услуг промышленными предприятиями Московской области за первые три квартал 2024 года превысил 4,7 трлн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями Подмосковья в январе–сентябре этого года составил 4,75 трлн рублей. В абсолютном выражении это на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший вклад в этот показатель внесли предприятия обрабатывающей промышленности региона — они обеспечили 4,28 трлн рублей отгрузки», — сказала замредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Крупнейшим производственным сектором обрабатывающей промышленности в регионе остается пищевая промышленность. В совокупности с производством напитков на нее приходится около четверти всей отгрузки обрабатывающей промышленности Подмосковья — 1,08 трлн рублей.

В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки в отчетном периоде составил 730 млрд рублей. Предприятия, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили продукции на 304 млрд рублей, а предприятия химической промышленности — на 297 млрд рублей.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.