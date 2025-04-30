Производители Подмосковья увеличили объем отгрузки товаров более чем на 17%

Промышленные предприятия Московской области за первые три месяца 2025 года увеличили объемы отгрузки товаров, работ и услуг на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в обрабатывающей промышленности этот показатель увеличился на 18,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе–марте 2025 года подмосковная промышленность отгрузила товаров работ и услуг на общую сумму 1,66 трлн рулей. В том числе 1,47 трлн рублей отгрузки пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Оба показателя значительно выросли по сравнению с прошлым годом», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лидером по объему отгрузки в обрабатывающем секторе стала пищевая промышленность. Предприятия отрасли отгрузили продукции на сумму свыше 351 млрд рублей. Более чем на 256 млрд рублей отгрузили товаров, работ и услуг предприятия, занятые в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Также в обрабатывающей промышленности в число лидеров по объему отгрузки вошли химическая промышленность (отгрузка 94,7 млрд рублей), производители резиновых и пластмассовых изделий (84,2 млрд рублей), а также сектор производства прочей неметаллической минеральной продукции (75,4 млрд рублей).

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Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.