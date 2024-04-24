Производители Подмосковья представили свою продукцию в Шанхае

Подмосковье презентовало региональную продукцию на 36-й Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае (КНР). Благодаря содействию фонда поддержки ВЭД Московской области участниками мероприятия стали три подмосковных компании, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Chinaplas — крупнейшая ежегодная отраслевая выставка пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. При содействии фонда поддержки ВЭД Московской области компании региона представили свою продукцию в рамках коллективного стенда. Фонд взял на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, связанные с выставкой.

Московскую область на коллективном стенде представляли три компании: производитель высококачественных листовых полимеров «Полимер Компани» из г. о. Щелково, производитель гранул для производства изделий из пластика «Никатор» из г. о. Серпухов и производитель различных композитных материалов и полимеров ТПК «Зедекс» из г. о. Щелково.

Фонд поддержки ВЭД Московской области и в этом году приглашает региональные предприятия на крупные международные профильные выставки. Участие в групповом стенде Московской области для региональных компаний — бесплатное. Со списком выставок, на которых фонд планирует организовать групповой стенд, можно ознакомиться на сайте организации. Там же можно подать заявку на участие.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.