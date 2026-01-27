Производители Подмосковья представили продукцию на выставке Gulfood 2026 в Дубае

С 26 по 30 января 2026 года агропромышленные предприятия Московской области участвуют в международной выставке Gulfood 2026 в Дубае, где демонстрируют экспортный потенциал региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2026 проходит в выставочном центре Dubai World Trade Centre с 26 по 30 января. В этом году мероприятие объединило более 5 200 компаний из 125 стран и привлекло внимание крупных закупщиков, дистрибьюторов и ритейлеров из Ближнего Востока, Африки, Азии и Европы.

Экспозицию Московской области представляют ведущие агропромышленные предприятия региона. ООО «ФУД ТИМ» презентовал замороженные блюда и полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов. ООО «КЕЖОФУУДС» и ООО «МАЙ-ФУДС» показали ассортимент ароматизированных травяных и фруктовых чаев, а также других напитков. Компания «Мираторг» продемонстрировала мясные полуфабрикаты из говядины, птицы и морепродуктов. «Черкизово» представило сертифицированную халяльную и кошерную продукцию: мясо, птицу и замороженные полуфабрикаты.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что участие в выставке способствует расширению географии поставок, повышению узнаваемости подмосковных брендов и созданию условий для успешного выхода на зарубежные рынки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.