Производители Подмосковья получили золото на «Продэкспо-2026»

сегодня в 17:53

Предприятия пищевой промышленности Подмосковья стали лауреатами международной выставки «Продэкспо-2026» в Москве и получили золотые награды конкурса «Лучший продукт года – 2026». Отличились «Мясокомбинат Клинский» и компания «Европродукт» из Лыткарина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Торжественная церемония награждения прошла в завершающий день работы выставки. «Мясокомбинат Клинский» получил десять золотых и один серебряный диплом. Жюри отметило продукцию под брендами «Клинский», «Клинский детям» и «Черный Кабан».

Компания ООО «Европродукт» из городского округа Лыткарино завоевала золото в нескольких номинациях. В категории «Лучший продукт» победили соусы «Грецкий орех» и «Кимчи». По итогам международной оценки качества SOEX награды получили соусы «Васаби» и «Манго-чили». В номинации «Выбор сетей» эксперты отметили продукт «Салатная заправка», востребованный в рознице и ресторанах.

Продукцию оценивали эксперты пищевой промышленности, представители профильных научно-исследовательских институтов и аккредитованных лабораторий. В министерстве подчеркнули, что результаты конкурса подтверждают высокое качество и конкурентоспособность подмосковных производителей на международном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.