Производители напитков в Подмосковье получат льготу по налогу на имущество

В Мособлдуме в целом приняли закон, согласно которому производители подакцизных сахаросодержащих напитков получат льготы по налогу на имущество организаций, передает корреспондент РИАМО.

«Закон принят с целью поддержания благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности в сфере производства сахаросодержащих напитков. Акциз на сахаросодержащие напитки начал действовать в России с 1 июля 2023 года — в размере 7 руб. за 1 л», — сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Ранее льгота по налогу на имущество была доступна только инвесторам, вкладывающим средства в строительство или реконструкцию, но не производителям подакцизных товаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.