Производители лазерного оборудования в Москве представили новые виды станков

Устройства могут использоваться как в транспортной, так и в металлообрабатывающей сфере.

«В городе свыше 140 предприятий специализируется на металлообработке. С начала этого года производители представили новые лазерные станки и системы, актуальные для различных отраслей промышленности», — прокомментировал Владислав Овчинский.

Производитель лазерного оборудования «Витулус СМЕ» обновил линейку станков для лазерной очистки поверхностей от различных видов загрязнений. Устройства данной линейки потребляют минимум электроэнергии, не делая экологически вредных выбросов в процессе работы.

«Станок удаляет следы нефтепродуктов, краски, ржавчины и других органических и неорганических загрязнений с большинства типов поверхностей. Аппарат работает в любых условиях, в том числе на высоте или там, где сложно применить механическую очистку. Для запуска в работу требуются лишь защитные очки и розетка 220 В. Отметим, что оборудование применяют не только на крупных производствах, но и в небольших частных структурах по оказанию услуг населению», — поделилась генеральный директор компании Екатерина Слижевская.

Еще одна новинка у предприятия Pokkels — роботизированная ячейка лазерной сварки на основе промышленного робота. Компания как разрабатывает автоматизированные решения по требованию заказчика, так и занимается выпуском серийного оборудования. Роботизизация лазерных технологий обеспечивает точность и повторяемость операций, что позволяет улучшить качество сварного шва. Промышленные роботы способны работать круглосуточно, что повышает эффективность производственного процесса.

Компания «Новые лазерные технологии» выпустила серию станков для восстановления профиля колесных пар трамваев. Новые модели станков уже поставили в 4 города РФ.

«Серия станков создана специально для трамваев. Оборудование подходит как под новые, так и под старые типы подвижного состава, их уже используют в Туле, Санкт-Петербурге, Череповце и Верхней Пышме. В каждый город мы поставили по одной единице техники», — добавил исполнительный директор компании Кирилл Румянцев.