Производители из Подмосковья могут принять участие в 6 мероприятиях в сфере АПК

Сельхозтоваропроизводители Подмосковья, желающие выйти на международный рынок или открыть новые направления экспорта, могут принять участие в 6 тематических мероприятиях, которые пройдут в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 6 по 8 ноября состоится международная специализированная выставка производителей и участников рынка плодоовощной продукции «Global fresh market: vegetables & fruits», в рамках которой выступят более 100 спикеров. Также в эти даты пройдет Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя», где более 350 компаний представят сельскохозяйственную технику, технологии для животноводства и растениеводства.

С 7 по 8 ноября будет организован «Российский винодельческий форум», запланировано свыше 50 сессий от экспертов отрасли.

С 9 по 10 ноября пройдет первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка, в программе — обсуждение вопросов сотрудничества, в том числе в сфере взаимной торговли продукцией АПК.

Во 2 половине месяца запланированы Международная сельскохозяйственная выставка техники и оборудования для растениеводства «ЮГАГРО — 2024», которая пройдет с 19 по 22 ноября, а также деловая миссия в Королевство Саудовская Аравия, организованная Минсельхозом РФ и ФГБУ «Агроэкспорт» с 25 по 27 ноября.

Ознакомиться с деловой программой мероприятий и другими подробностями можно на официальных сайтах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.