Производители АПК Подмосковья смогут представить свою продукцию в Иране

Подмосковных производителей в области агропромышленного комплекса приглашают принять участие в международной выставке в Иране Iran Agrofood 2025. Основные направления включают различные сектора агрономии, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Мероприятие пройдет с 19 по 22 мая в г. Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Iran Agrofood 2025 — одна из крупнейших выставок агропромышленного комплекса на Ближнем Востоке, объединяющая ведущих производителей, поставщиков и экспертов из разных областей агрономии, пищевой индустрии и сельского хозяйства. На выставке будут представлены следующие разделы: сельское хозяйство, растениеводство и животноводство, готовая еда, продукты питания, оборудование для гостиниц, технологии производства, пищевые ингредиенты. Выставка предоставит подмосковным предпринимателям возможность обменяться опытом, установить деловые связи и продемонстрировать технологии и продукты собственного производства.

Компании из Подмосковья смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Зарегистрироваться для участия можно до 16 марта включительно по ссылке. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Каххори Шабнами по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 17) или по почте: shabnami@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.