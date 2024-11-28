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Производители АПК Подмосковья могут поучаствовать в Кантонской ярмарке в Китае

До 1 января 2025 года производители агропромышленного комплекса Подмосковья могут зарегистрироваться на сайте РЭЦ для участия в международной специализированной выставке Canton Fair 2025, которая пройдет в КНР (Гуанчжоу). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Крупная китайская ярмарка импортных и экспортных товаров состоится с 1 по 5 мая 2025 года, основными направлениями экспозиции станут продукты питания, товары народного потребления, легкой промышленности. Больше информации об отраслевых мероприятиях заинтересованные компании могут получить в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО».

Для со-экспонентов, желающих принять участие, действуют меры поддержки. Так, РЭЦ обеспечивает софинансирование в размере 100% на затраты по аренде выставочных площадей, их застройке, информационному продвижению мероприятия, организации проведения, привлечению потенциальных иностранных потребителей.

Застройка и сопровождение стендов отечественных компаний в рамках национальной коллективной экспозиции и доставка образцов продукции, в том числе таможенное оформление и страхование, софинансируются в размере 50% для крупных предприятий и 80% — для малых и средних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.