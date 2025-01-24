Производители АПК Подмосковья могут поучаствовать в деловой миссии в Египте

Подмосковные производители продуктов питания приглашаются принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Египет, которая пройдет с 28 по 29 мая. Мероприятие организуется Российским экспортным центром (РЭЦ), сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что зарегистрироваться для участия компании-экспортеры могут до 29 марта на официальном сайте. Африканское направление является одним из перспективных для развития торговых отношений. Участие в многоотраслевой деловой миссии позволит продемонстрировать товарные позиции зарубежным потребителям, провести деловые переговоры с представителями бизнеса, найти потенциальных партнеров и расширить объемы продаж.

Для экспортеров предусмотрены меры господдержки. Так, РЭЦ софинансирует 100% затрат на аренду и застройку выставочных площадей, организацию проведения и информационное сопровождение. Кроме этого, софинансированию в размере 50% для крупных производителей и 80% — для малых и средних подлежат застройка и сопровождение выставочных стендов отечественных компаний в рамках национальной экспозиции, организация доставки товарных позиций, включая расходы на таможенное оформление и страхование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.