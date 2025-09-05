Производителей учебного оборудования из Подмосковья приглашают на нацсъезд
Фото - © Производство валенок в Егорьевске/Медиасток.рф
Производители, интеграторы, закупщики учебного оборудования и средств обучения из Московской области смогут принять участие в III Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Подмосковные компании смогут принять участие в деловой программе и выставочной экспозиции съезда «УЧПРОМ-2025», получить информацию об изменениях в реестрах, узнать актуальные требования по закупке учебного оборудования и средств обучения, познакомиться с лучшим опытом оснащения образовательных учреждений в регионах России.
Для преподавателей и воспитателей будет организована онлайн-трансляция и возможность познакомиться с отечественным учебным оборудованием и средствами обучения на онлайн и офлайн-выставках, принять участие в отборе лучшего оборудования в рамках Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей — «Золотой медвежонок».
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно на сайте: https://prom4edu.ru/visitors.
Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Минпромторга России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, правительства Москвы, Российской академии образования (РАО) и охватывает все аспекты комплексного оснащения образовательных учреждений России — от детских садов до вузов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.
«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.