сегодня в 19:00

Производителей учебного оборудования из Подмосковья приглашают на нацсъезд

Производители, интеграторы, закупщики учебного оборудования и средств обучения из Московской области смогут принять участие в III Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2025» . Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковные компании смогут принять участие в деловой программе и выставочной экспозиции съезда «УЧПРОМ-2025», получить информацию об изменениях в реестрах, узнать актуальные требования по закупке учебного оборудования и средств обучения, познакомиться с лучшим опытом оснащения образовательных учреждений в регионах России.

Для преподавателей и воспитателей будет организована онлайн-трансляция и возможность познакомиться с отечественным учебным оборудованием и средствами обучения на онлайн и офлайн-выставках, принять участие в отборе лучшего оборудования в рамках Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей — «Золотой медвежонок».

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно на сайте: https://prom4edu.ru/visitors.

Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Минпромторга России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, правительства Москвы, Российской академии образования (РАО) и охватывает все аспекты комплексного оснащения образовательных учреждений России — от детских садов до вузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.