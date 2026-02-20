Производителей Подмосковья пригласили на выставку в Шанхае

Подмосковные компании могут представить продукцию на международной выставке China (Shanghai) International Beauty Expo, которая пройдет 24–26 июня 2026 года в Шанхае. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует коллективный стенд и принимает заявки до 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает производителей региона принять участие в China (Shanghai) International Beauty Expo. Выставка является одним из крупных международных событий индустрии красоты и ежегодно собирает в Шанхае производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и профессионалов бьюти-сферы со всего мира.

Участники смогут расширить географию поставок, изучить тенденции рынка и современные технологии, а также наладить деловые контакты с зарубежными партнерами. В экспозиции представлены уход за кожей, декоративная косметика, парфюмерия, средства по уходу за волосами, профессиональная косметика и оборудование для салонов, продукция для ногтей и ресниц, медицинская косметология, а также сырье, ингредиенты и упаковка.

Фонд профинансирует аренду выставочной площади, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Расходы на перелет и проживание компании оплачивают самостоятельно. Заявки принимаются до 28 февраля 2026 года на сайте. Поддержка осуществляется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.