Производителей Подмосковья пригласили на конкурс «Росглаввода»

Прием заявок на IV Всероссийский конкурс качества «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России», который пройдет в 2027 году, стартовал для производителей Московской области. Победителей наградят в Совете Федерации в рамках выставки «Бевитек», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс проводится при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он направлен на повышение качества продукции и продвижение отечественных брендов. Высшие награды — Источник жизни, Золотой стандарт и Выбор потребителя — вручат в Москве.

Оценку проведут более 45 экспертов. В течение двух дней они организуют слепую дегустацию около 300 образцов. Под контролем РОССПИРТПРОМа специалисты проверят химический и микробиологический состав природной минеральной воды, а также органолептические и потребительские свойства напитков с соком, морсов, растительных и функциональных напитков.

Подмосковные компании уже становились призерами конкурса. В прошлом сезоне «Напитки Подмосковья» из Воскресенска получили серебро в номинации «Напитки на растительном сырье», а «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» завоевала бронзу в категориях газированных безалкогольных и энергетических напитков. В регионе работает более 40 профильных предприятий, ежегодно они производят свыше 72 млн литров безалкогольной продукции.

В ведомстве отметили, что конкурс помогает формировать объективную картину рынка и повышает доверие потребителей к качественной продукции. Производители могут подать заявку и ознакомиться с документацией на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.