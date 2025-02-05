Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в деловой миссии в Монголии

Подмосковные производители продукции агропромышленного комплекса приглашаются принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Монголии, которая организуется Российским экспортным центром (РЭЦ) в период с 22 по 23 мая, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что многоотраслевая деловая миссия рассчитана на компании, заинтересованные в выходе на рынок государства и производящие продукцию в нескольких сферах, включая пищевую промышленность и агропромышленный комплекс. Участие в мероприятии дает возможность провести переговоры с представителями монгольского бизнеса для налаживания деловых связей и заключения контрактов.

Для участия в многоотраслевой деловой миссии необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте не позднее 23 марта. Предприятиям-экспортерам доступны меры господдержки: РЭЦ софинансирует 100% затрат на аренду и застройку выставочных площадей, информационное сопровождение и организацию проведения. Кроме этого, в размере 50% для крупных компаний и 80% — для малых и средних, софинансируются затраты по застройке выставочных стендов предприятий в рамках национальной коллективной экспозиции, организации доставки продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.