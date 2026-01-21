Производителей из Подмосковья приглашают на выставку в Ташкенте в апреле 2026 года

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает подмосковные компании принять участие в международной выставке индустрии здравоохранения TIHE, которая пройдет 28–30 апреля 2026 года в Ташкенте, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международная выставка индустрии здравоохранения Tashkent International Healthcare Exhibition (TIHE) состоится в столице Узбекистана с 28 по 30 апреля 2026 года. Мероприятие объединит представителей фармацевтической отрасли, производителей медицинского оборудования и разработчиков новых технологий диагностики и лечения.

В рамках TIHE пройдут специализированные выставки Stomatology Uzbekistan и AptekaExpo Central Asia / TechPharm, где будут представлены достижения в области стоматологии и фармацевтики. Также запланированы семинары, конференции и B2B-встречи между производителями и медицинскими учреждениями.

Фонд поддержки ВЭД Московской области берет на себя расходы по аренде выставочных площадей, регистрационным сборам и застройке коллективного стенда. Компании-участники самостоятельно оплачивают перелет и проживание.

Для участия необходимо подать заявку на сайте до 20 февраля включительно. Дополнительная информация о международных мероприятиях размещена на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.