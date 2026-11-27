Роскачество приглашает агропроизводителей и молодежь Московской области на Национальный органический конкурс. Прием заявок пройдет с 1 декабря 2026 года по 21 марта 2027 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Роскачество проводит Национальный органический конкурс при поддержке совета Федерации Федерального Собрания РФ и министерства сельского хозяйства России. Ежегодно он объединяет производителей, бизнес, образовательные организации и молодых авторов.

Конкурс поддерживает органическое сельское хозяйство и экологически ответственное производство. Его задачи — популяризация органической продукции и правильного питания, поощрение достижений в производстве и продажах, развитие экспорта, распространение лучших производственных практик и мер господдержки.

Производители Подмосковья могут подать заявки в номинациях «Новый органический продукт», «Ассортимент органической продукции», «Народный органический бренд», «Экспортоориентированный производитель органической продукции» и «Объем производства органической продукции».

Участвовать также могут розничные и онлайн-магазины, СМИ, блогеры и субъекты РФ. Для регионов предусмотрены номинации за лидерство по числу сертифицированных производителей, поддержке органического производства и объему выпуска органической продукции.

Молодежь может представить исследовательские, творческие и предпринимательские идеи и собственные разработки в номинациях «Будущее на полке: лучшая студенческая бизнес-модель», «Органик — Арт», «Органика без мифов: честный разговор», «История с полей» и «Школа органики». Участие позволит получить опыт подготовки конкурсных проектов и познакомиться с направлениями развития отрасли, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Заявки принимают с 1 декабря 2026 года по 21 марта 2027 года. Всероссийское онлайн-голосование за народный органический бренд пройдет с 22 марта по 25 апреля 2027 года, награждение — до конца июня. Номинации, условия участия и порядок подачи заявок опубликованы на официальном сайте Роскачества.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.