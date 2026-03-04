Производитель заявил о дефиците луковиц тюльпанов в России

В России, в том числе в Крыму, не хватает собственного посадочного материала для выращивания тюльпанов. Решить проблему может льготное кредитование, сообщает Крымское информационное агентство .

Предприятие закупает луковицы тюльпанов в Голландии, так как отечественного производства недостаточно. Директор цветочной компании Максим Веревкин отметил, что в стране есть аналоги, однако их объемы несопоставимы с зарубежными.

«В России есть аналоги производства материала. Мы, в том числе, выращиваем луковицы тюльпанов сами. Но это пока абсолютно не те объемы и масштабы, как в Голландии. Для того, чтобы здесь, в Крыму, и в целом в России выращивать в таких же объемах и такого же качества посадочный материал, нужно государственно-частное партнерство, других вариантов я пока не вижу, чтобы это было интересно с точки зрения бизнеса. Нам, как производителю, нужны льготные длинные деньги — кредиты, не субсидии. Здесь нужна помощь Минсельхоза и банков. С их помощью и с нашей работой можно сделать крутой посадочный материал в России. Но это речь идет о миллиарде рублей ориентировочно. Это только для предприятия, чтобы запустить это все производство», — сказал предприниматель.

По его словам, запуск полноценного производства займет около пяти лет. Цикл роста луковицы составляет три года, а для стабильного ежегодного сбора требуется пятилетний цикл.

Веревкин уточнил, что проект потребует значительных инвестиций в технику, склады с системами охлаждения, дренажные сооружения и закупку посадочного материала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.