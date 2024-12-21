Производитель ветфармацевтики локализуется в столичном технопарке «Алабушево»

В столице в корпусах первой очереди промтехнопарка «Алабушево» появится производство отечественных ветеринарных препаратов, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Технопарк был введен в эксплуатацию в этом году по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«В промышленном технологическом парке „Алабушево“ оборудуют три линии для выпуска российских ветеринарных препаратов. Для локализации производств группа компаний „ВИК“ арендовала более 5 тыс. кв. м в корпусах первой очереди и планирует создать более 70 рабочих мест», — поделился Гарбузов.

Соглашение о возведении технологического промышленного парка «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» город заключил в 2021 году с девелопером Capital Group.

Строительство второй очереди технопарка началось в третьем квартале этого года, уже возведены конструктивы двух производственных корпусов и офисного центра. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. В результате в ЗелАО появится почти 2,5 тыс. новых рабочих мест.

«Являясь одними из первых участников программы МПТ, Capital Group на данный момент обладает необходимым опытом и экспертизой, которые позволяют выводить на рынок технопарков проекты, востребованные ведущими промышленными компаниями страны. При этом мы оптимизируем затраты на реализацию собственных жилых проектов и в рамках общего вектора развития городской среды создаем инфраструктуру для новых рабочих мест», — уточнил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.

При этом благодаря формату light industrial в технопарке можно разместить практически любой вид производства.

Исполнительный директор ГК ВИК Сергей Каспарьянц прокомментировал, что новый производственный комплекс группы на территории технопарка «Алабушево» является стратегически важным.

«Его создание поспособствует развитию как ветеринарной отрасли, так и всего птицеводческого комплекса страны. Производство будет полностью отвечать стандартам GMP, а планируемые объемы выпуска продукции станут уникальными для российского ветеринарного рынка», — пояснил он.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 трлн рублей, что позволит создать свыше 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.