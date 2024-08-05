Производитель упаковки в Подмосковье увеличит на треть выпуск продукции

Компания «Парус» из Московской области привлекла 93 млн рублей льготного лизингового финансирования. Новое оборудование позволит компании увеличить объем выпуска готовой продукции с 300 до 400 тонн в месяц. Выручка предприятия может увеличиться на 35%. Новые рабочие места будут открыты для 15 сотрудников, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Новая производственная линия российского производства для изготовления рукавной пленки придет на смену устаревшему оборудованию. Еще две новые машины (пакетоделательная и бобинорезательная) за счет широкой гаммы настроек позволят расширить линейку гибкой упаковки и пакетов», — заявил руководитель предприятия Сергей Харитонов. Он отметил, что с новым объемом производства компания сможет удовлетворить растущий спрос на свою продукцию в регионах России и выйти на рынок стран ближнего зарубежья.

Предприятие производит и поставляет во все регионы России гибкую упаковку из полимерных материалов для пищевой и непищевой промышленности, а также пакеты для переноски и упаковывания товаров. Среди клиентов компании — производители продуктов питания, интернет — магазины, торговые центры, сетевые и розничные магазины. Также компания серийно выпускает полиэтиленовые пакеты порядка двухсот наименований.

«Льготный лизинг остается одним из наиболее востребованных финансовых продуктов. Низкие процентные ставки позволяют на выгодных условиях приобрести оборудование и развить производство», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что заявку на получение такой поддержки предприниматели могут подать дистанционно, из любого региона страны при помощи цифровой платформы МСП.РФ.

Льготное лизинговое финансирование (с удорожанием от 1,9% в год для оборудования российского производства и от 2,6% в год для оборудования иностранного производства) предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования

Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.