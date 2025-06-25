Производитель уличного спортоборудования расширяет производство в Подмосковье

Производитель уличного спортивного оборудования «КЕНГУРУ.ПРО» завершает строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь нового завода составит 2 500 кв. м. С учетом первой очереди общее производство «КЕНГУРУ.ПРО» в индустриальном парке «Есипово» займет 5 000 кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 250 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент ведется благоустройство территории вокруг производственных зданий. Установка и монтаж оборудования запланированы на июль–август, а запуск нового завода ожидается осенью.

Как отметил генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко, новый завод «КЕНГУРУ.ПРО» будет специализироваться на производстве детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Промышленная мощность строящегося производственного комплекса будет на 30% выше текущего производства. На сегодняшний день промышленная мощность компании составляет 2,8 млн единиц продукции в год.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.