Компания Tamaki из Лыткарина представила соусы на выставке в Шанхае и провела переговоры с потенциальными китайскими партнерами, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производитель продукции для японской и паназиатской кухни Tamaki участвовал в выставке в международном выставочном центре Шанхая (SNIEC). Компания представила соусы в национальной экспозиции «Сделано в России» при поддержке Российского экспортного центра.

Представители Tamaki провели переговоры с рестораторами, представителями крупных онлайн-площадок и интернет-магазинов. Азиатская линейка получила положительные отзывы китайских специалистов. Наибольший интерес вызвали соусы для фастфуда — «Для бургеров», «Для шаурмы», «Сырный» и «Чесночный ранч». Представители китайских пекарен заинтересовались их применением в сытной выпечке.

«Выставка в Шанхае помогла нам установить новые деловые контакты и понять, какие продукты стоит обсуждать с китайскими партнерами дальше. Благодарим Российский экспортный центр за поддержку на выставке», — сказал учредитель ООО «ЕВРОПРОДУКТ», правообладателя бренда «Тамаки», Андрей Белянин.

Продукция Tamaki также получила от «Международного альянса кулинаров» сертификат № 002 «Международный альянс кулинаров рекомендует» («МАК рекомендует»). По этой программе профильные эксперты на закрытой дегустации оценивают вкус, аромат и текстуру продуктов. Результаты фиксируют в экспертном заключении, а именной сертификат выдают на три года.

В 2026 году Tamaki стала лауреатом международного конкурса «Продэкспо-2026» в нескольких номинациях.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.