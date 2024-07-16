Производитель сухих душей для военных увеличил выпуск продукции в Подмосковье

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн», которая занимается производством сухих душей для военных, в четыре раза увеличила объем выпускаемой продукции на своем предприятии в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производитель сухих душей за год увеличил объем выпускаемой продукции с 300 тысяч до 1,2 млн единиц в месяц. Вместе с ростом производственных мощностей на предприятии значительно увеличилось и количество рабочих мест — с 20 до 150 человек. В ближайшее время планируется создать еще порядка 50 вакансий для региона. Общий объем инвестиций в запуск производственной площадки оценивается в 160 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Разработка компании полностью отечественная и производится из российских компонентов. Продукция предназначена в первую очередь для использования военными в полевых условиях — изделие компании позволяет быстро помыться при полном отсутствии воды.

«Изначально для производства сухих душей на нашем предприятии был создан небольшой отдел, который занимался разработкой и дальнейшим производством только сухих душей. Со временем он расширился, и на сегодняшний день мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. В рамках действующего гособоронзаказа, свою продукцию мы поставляем в зону СВО. В ближайшее время мы планируем нарастить производственные мощности», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

В комплект, который производится на предприятии, входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают ее. Далее намыливают тело, а после просто вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.