Производитель стройматериалов из Подмосковья инвестирует в развитие предприятия

На заводе «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в подмосковном Серпухове реализуется проект по модернизации производства. В 2024 году вложения компании составили 1,5 млрд рублей. В 2025 году объем инвестиций будет кратно увеличен. Их направят на продолжение масштабной программы по модернизации предприятия и развитие производства. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Плановый объем инвестиций в развитие предприятия по выпуску утеплителя на основе стекловолокна — завода «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в 2025 году составляет 4 млрд рублей. Программа модернизации предприятия стартовала в прошлом году, в течение которого в проект было инвестировано 1,5 млрд рублей. В результате по итогам 2024 года производственная мощность завода была увеличена на 11%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В частности, в 2024 году на заводе «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове было изготовлено более 2 млн куб. метров минеральной ваты на основе стекловолокна. Также была расширена номенклатура продукции, выпускаемой на предприятии: это материалы, предназначенные для тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий.

«В 2024 году мы модернизировали камеру полимеризации на первой технологической линии и организовали автоматизированный замкнутый цикл потребления воды. Для этого установлены новые буферные емкости. Процессная вода теперь используется для очистки газов и приготовления связующего для минеральной изоляции и не покидает производство. Это снижает водопотребление и нагрузку на городской водный объект», — отметил директор завода «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове Алексей Артамонов.

Часть инвестиций 2025 года — 2,5 млрд рублей — будут направлены на продолжение масштабной реконструкции завода, стартовавшей в 2024 и рассчитанной до апреля 2026 года. Она позволит усовершенствовать технологические процессы, повысить производительность линий и улучшить качество продукции, а также уменьшить воздействие на окружающую среду. Еще 1,5 млрд рублей направят на запуск новых продуктов, повышение эффективности процессов, расширение складских площадей и улучшение условий труда.

Сегодня серпуховской завод «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» выпускает 418 видов минеральной изоляции на основе стекловолокна для утепления различных конструкции в коттеджном и малоэтажном, а также промышленном и гражданском строительстве. Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются по всей России, а также за рубеж. В 2024 году доля экспорта в общем объеме выпущенной продукции предприятия выросла до 20%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.