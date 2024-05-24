Производитель стройматериалов из Дмитрова увеличил выработку сотрудников

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Компания «Деке Экстружн» из Дмитровского округа увеличила выработку персонала более чем на 10% на одном из производственных участков. Ранее предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии подвели итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда». В качестве пилотного потока был выбран процесс производства труб и желобов водосточных систем.

В течение нескольких месяцев рабочая группа проекта совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области изучала как выстроен этот производственный процесс. Благодаря реализации принципов нацпроекта удалось определить способы оптимизации работы пилотного потока.

Внедрение системы бережливого производства позволило сократить время протекания процессов на 12%, уменьшить запасы в потоке на 12% и увеличить выработку на 11%.

Компания «Деке Экстружн» специализируется на производстве стройматериалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы и гибкую битумную черепицу. Сегодня компания является одним из лидеров российского рынка материалов для загородного домостроения.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.