Производитель соусов расширил производство в Подмосковье

На заводе по выпуску продуктов питания ООО «Европродукт», работающего в индустриальном парке «Лыткарино», запущена новая линия по производству продукции в упаковке дой-пак, рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей. Новая производственная линия запущена благодаря льготному займу подмосковного Фонда развития промышленности, предоставленного компании под 2% годовых на 5 лет», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Европродукт» производит продукцию для профессионалов пищевой индустрии и розничных покупателей под брендом Tamaki.

«Благодаря новому оборудованию наш завод начал выпуск продукции в новом формате. Производительность соусов в упаковках дой-пак на новой линии составляет 480 литров час, что эквивалентно 1920 упаковкам в час или же 32 упаковкам в минуту», — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.

Он также отметил, что государственные программы поддержки способствуют ускоренному росту производства и развитию российских брендов, о чем свидетельствует и собственный опыт компании «Европродукт», неоднократно прибегавшей к тем или иным инструментам господдержки.

В дой-паках объемом 250 мл выпускают самые популярные соусы из продуктовой линейки Tamaki: «Сырный», «Спайси», «Барбекю», «Бургерный», соусы для шаурмы, гриля и с огурцом. Внедрение нового формата упаковки производители объясняют удобностью ее транспортировки и хранения.

На собственном предприятии в индустриальном парке «Лыткарино» компания производит более 40 видов соусов для любой кухни мира, а также панировочные сухари, васаби, темпуру, рисовые уксусы, соевые соусы и другие продукты. Продукцию она создает для сегментов HoReCa и Retail и является одним из ведущих российских производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.