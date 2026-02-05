Производитель соусов из Подмосковья увеличил эффективность производства в 2,2 раза

Компания «Европродукт» из Подмосковья по итогам 2025 года повысила операционную эффективность производственных мощностей в 2,2 раза благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

ООО «Европродукт», выпускающее продукцию для японской и паназиатской кухни под брендом Tamaki, по итогам 2025 года продемонстрировало устойчивый рост ключевых показателей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания располагает двумя производственными площадками в Люберцах и Лыткарино. Продукция поставляется по всей России, в страны СНГ и экспортируется в 24 государства. В 2025 году предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда» и внедрило инструменты бережливого производства, что позволило повысить операционную эффективность в 2,2 раза.

В течение года компания обновила дизайн и функциональные характеристики ритейл-упаковки, что повысило удобство для потребителей и эффективность продаж. Розничные продажи через торговые сети выросли на 50%, через маркетплейсы — на 24%, а совокупный рост ритейл-направления составил 37%.

Учредитель компании Андрей Белянин отметил, что участие в национальном проекте и внедрение новых производственных инструментов позволили оптимизировать процессы, повысить эффективность использования ресурсов и создать условия для масштабирования бизнеса.

«Европродукт» выпускает более 40 видов соусов, а также панировочные сухари, васаби, темпуру и рисовые уксусы для сегментов HoReCa и Retail. Компания входит в число ведущих российских производителей в своей отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.