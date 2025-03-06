Производитель систем очистки воды Подмосковья увеличит производственные мощности

Компания «Перцев Компани», занимающаяся производством оборудования для водоочистки и водоподготовки, увеличит производство готовой инновационной продукции на территории своего предприятия в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Оборудование для очистки воды, которое производится в Подмосковье, компания поставляет по всей России.

«Наше производство можно разделить на два направления — серийное и эксклюзивное. К первому относится производство комплексных систем с фильтрами, системы обратного осмоса и ультрафильтрации, ко второму — производство блочно-модульных станций водоподготовки. Такие установки разрабатываются по индивидуальным заказам для организации временного и постоянного водоснабжения населенных пунктов и производственных объектов. Так, например, если в 2021 году мы выпустили всего чуть более 20 таких систем, то в этом году рассчитываем выпустить уже более 200 станций», — отметил генеральный директор компании Владимир Перцев.

В ближайшее время предприятие «Перцев Компани» также планирует установить на территории производственной площадки новую линию фасовки сыпучих материалов под торговой маркой «Катилакс» и запустить в производство еще один фильтрующий материал для удаления из воды железа и жесткости.

Предприятие «Перцев Компани» производит блочно-модульные станции, системы обратного осмоса, фильтрующие материалы, смешанные загрузки и сопутствующее оборудование с конца 2019 года. На сегодняшний день у компании четыре действующие производственные площадки в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронеже и Волгограде. Свою продукцию компания поставляет как обычным потребителям, так и крупным заказчикам, в числе которых фармацевтические и металлургические предприятия, заводы по производству пищевой продукции, птицефабрики и рестораны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.