Производитель роботов из ОЭЗ «Дубна» получил статус малой технологической компании

Предприятие «АтомИнтелМаш», входящее в Госкорпорацию «Росатом», получило статуса малой технологической компании (МТК) и было включено в соответствующий реестр, который ведет Минэкономразвития России. «АтомИнтелМаш» является резидентом подмосковной особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Статус МТК подтверждает высокий инновационный потенциал компании «АтомИнтелМаш» и его вклад в развитие современных технологий. Среди основных направлений деятельности компании — разработка и производство робототехнических комплексов и другого нестандартного оборудования под собственным брендом «АИМ» для промышленных производств. Сегодня этому направлению в Московской области уделяется особое внимание — в регионе запускается программа поддержки производителей роботов, которой сможет воспользоваться и компания «АтомИнтелМаш» в рамках развития производственной деятельности.

«Статус малой технологической компании признает наши усилия в области разработки современных робототехнических решений для атомной энергетики и смежных отраслей, укрепляет позиции предприятия на российском рынке, в том числе в свете реализации нацпроекта по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства. Получая поддержку государства, мы открываем для себя новые возможности для научных исследований и внедрения передовых решений в производственный процесс», — отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.

Сегодня на предприятии создано более 100 рабочих мест. В рамках программы поддержки малых технологических компаний «АтомИнтелМаш» сможет получать финансирование на развитие исследований и внедрение новых технологий.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.