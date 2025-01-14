Производитель промышленных роботов наладил выпуск в ОЭЗ «Технополис Москва»

Московский разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения «Технорэд» сделал первые отгрузки устройств, которые были выпущены на площадке городской особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Исторически Москва — город высокотехнологичной промышленности, где создают самую современную продукцию. Столица по поручению (мэра города — ред.) Сергея Собянина способствует инновационному развитию научной и производственной базы компаний, оказывая им всестороннюю поддержку», — сказал Анатолий Гарбузов.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он добавил, что на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» один из ведущих производителей роботизированных систем — «Технорэд» — наладил выпуск робототехнических комплексов, предназначенных для промышленности. Первые отгрузки были в декабре. Товар отправили на предприятия столицы, Смоленска и Самары.

Фирма планирует создать на территории ОЭЗ «РобоЦентр». В него включат производственную площадку, лабораторию исследований и центр компетенций. Полный экосистемный формат данного производства реализуют в начале этого года.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На сегодняшний день в продуктовой линейке «Технорэд» есть восемь роботизированных систем для различных отраслей промышленности. Среди них роботизированные оператор станка и паллетайзер. Запуск новой площадки позволит компании еще быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, обеспечит сильный рост производственных мощностей.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«На территории ОЭЗ „Технополис Москва“ сегодня активно развивается отрасль робототехники. Это место, где мы можем очень эффективно разворачивать свой робоцентр, где на одной площадке находятся наши партнеры и клиенты. Здесь мы реализуем полный цикл от разработки и производства до поставки и отработки технологий у наших заказчиков», — подчеркнул глава компании Артем Лукин.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. Там действует льготный режим бизнес-деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.