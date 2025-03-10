Производитель одноразовых тапок из Подмосковья получил субсидию «Модернизация»

Волоколамская компания «Снаботель» планирует модернизировать производство одноразовой обуви. Реализовать планы поможет субсидия от министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Снаботель» — это производитель одноразовой обуви с текстильным верхом для ведущих гостиничных сетей России. Предприятие работает на Фабричной улице в Волоколамске. Здесь трудятся 67 человек.

Продукцию волоколамского предприятия можно встретить в самых разных отелях и санаториях России. Это, например, MRYA RESORT & SPA, Riviera Sunrise, Soldaya Grand Hotel&Resort, Crowne Plaza, Radisson.

«Важно, что в прошлом году «Снаботель» начал сотрудничать с Волоколамским филиалом «Красногорского колледжа» для развития направления «Швейное дело». Благодаря дополнительному оснащению мастерской, филиал колледжа теперь изготавливает продукцию по заказу предприятия», — рассказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Директор компании Иван Круглов рассказал, что недавно компания получила субсидию «Модернизация» от подмосковного Мининвеста на сумму более 420 тысяч рублей. Подмосковье возместит часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.