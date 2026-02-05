Производитель лакокрасочных материалов увеличивает мощности в Павловском Посаде

Строительство нового производственно-складского комплекса для хранения и выпуска жидкого сырья для красок достигло более 70% готовности в городском округе Павловский Посад, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Павловском Посаде продолжается возведение производственно-складского комплекса площадью 12 тысяч квадратных метров для хранения сырья и выпуска лакокрасочных материалов под брендом SYMPHONY компании «Финкраска М». Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали свыше 70% строительной готовности объекта.

В комплексе будут производить и складировать материалы для бытового и профессионального применения, включая покрытия для дерева, каменных стен и фасадов, а также антисептики и алкидные составы для внутренних и наружных работ.

Компания «Финкраска М» входит в число 24 производителей краски в Московской области. Продукция поставляется более чем в 550 организаций по всей России, в том числе в крупные торговые сети. Завершить строительство комплекса планируют к концу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.