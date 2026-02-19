Производитель косметики из Сергиева Посада вышел на рынки Азии

Косметическая компания Elian Group из Сергиева Посада расширила экспорт и начала продажи в Туркменистане и Узбекистане через маркетплейс UZUM. Сейчас продукция предприятия представлена более чем в 10 странах мира, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания Elian Group выпускает в Сергиевом Посаде свыше 700 наименований продукции: декоративную косметику для лица, глаз и губ, лаки и средства по уходу за ногтями. Бренд уже поставляет товары в страны Ближнего Востока, Ливию, Казахстан, Белоруссию и Китай, а теперь расширил присутствие в Центральной Азии.

«На территории Сергиева Посада Elian Group выпускает более 700 наименований косметической продукции. Сегодня косметика экспортируется в страны Ближнего Востока, Ливию, Казахстан, Беларусь и Китай. Теперь компания вышла на рынки Туркменистана и Узбекистана», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция производится под собственными марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, а также по контракту для брендов Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и других. Косметику можно приобрести более чем в 8000 магазинов и онлайн — в сетях «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош», а также на маркетплейсах.

«В Китае наша продукция представлена на площадках Pinduoduo и Industry Stock. Мы продолжаем развивать экспорт и уже в этом году планируем первую поставку в Саудовскую Аравию», — отметила генеральный директор Elian Group Ксения Бондаренко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.