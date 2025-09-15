Производитель косметики из Сергиева Посада инвестирует в расширение 30 млн руб

Группа компаний Elian Group, специализирующаяся на производстве косметических средств в Сергиевом Посаде, планирует расширить ассортимент и выйти на новые рынки. Для этого компания инвестирует в расширение производства около 30 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На 2025–2026 годы на предприятии запланировано проведение проектных и ремонтно-строительных мероприятий. Итогом станет расширение производственных площадей на 300 кв. м, а офисных и вспомогательных помещений — на 250 кв. м. Данные преобразования направлены на расширения производства и улучшение условий труда работников. Инвестиции в проект оцениваются в 28 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За 8 месяцев 2025 года компании удалось увеличить продажи ключевых продуктов на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала этого года реализовано более 5 млн единиц продукции.

«В конце года ожидается приход нового автоматизированного оборудования для производства косметики для лица в стеклянной и тубной упаковке, запуск которого станет важным этапом в расширении технологической базы компании и позволит не только нарастить объемы выпуска, но и быстрее реагировать на запросы рынка. На ближайший год запланирован выпуск более 60 новинок: тональные средства и консилеры, средства по уходу за ногтями и другие», — рассказала генеральный директор компании Elian Ксения Бондаренко.

Косметику компания производит как под собственными торговыми марками, так и под заказ — под брендами других компаний. Основной объем продаж приходится на внутренний рынок РФ, при этом Elian Group активно развивает поставки в другие страны.

Так, продукция компании регулярно поставляется в крупнейшие торговые сети России, а также экспортируется в страны Ближнего Востока, Казахстан и Беларусь. В этом году компания заключила новые экспортные контракты с дистрибьюторами из Туркменистана и Ливии, расширив географию бренда.

ГК Elian Group — производитель косметической продукции из Сергиева Посада, выпускающий декоративную косметику и средства по уходу как под собственными торговыми марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, так и для брендов заказчиков — Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и многих других.

