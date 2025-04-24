Производитель кормов для животных присоединился к «Производительности труда»

Компания «Рубис», расположенная в Талдомском городском округе Подмосковья, стала участником федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на разработке и производстве кормов и лакомств для домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На производственной площадке компании состоялось стартовое совещание с участием специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. В ходе встречи были определены основные направления работы по повышению эффективности производственных процессов предприятия.

В качестве пилотного потока выбран процесс изготовления пармской колбасы. Основные цели проекта включают сокращение продолжительности производственного цикла не менее чем на 15%, уменьшение объема незавершенного производства на 15% и повышение производительности труда на рабочих местах более чем на 16%.

Рабочая группа, сформированная из числа сотрудников предприятия, при участии экспертов РЦК Московской области приступит к комплексной диагностике производственных процессов. После завершения аналитического этапа планируется приступить к практической реализации мероприятий по внедрению инструментов бережливого производства.

Чтобы присоединиться к проекту, подать заявку можно через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.