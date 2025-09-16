Производитель колбас расширяет производство в Солнечногорске

Изготовитель сыровяленых колбас и деликатесов «СолеРамичи» завершает установку нового технологического оборудования на заводе в Солнечногорске. Его запуск позволит выйти на проектную мощность и увеличить выпуск продукции с 34 до 60 тонн ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На производстве смонтировали климатические камеры «Травалини» для ферментации и созревания сыровяленых изделий. С 17 сентября к пуско-наладке приступят итальянские специалисты.

«Мы завершаем последнюю инвестиционную фазу и выходим на полную проектную мощность, удваивая объемы производства сыровяленой продукции», — сказал генеральный директор ООО «СолеРамичи» Роман Марченко.

Инвестиции в расширение составили 89,3 миллиона рублей, 60,5 из которых — льготный заем от фонда развития промышленности Московской области.

«Промышленные предприятия Подмосковья могут получить займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Эта мера поддержки стимулирует приток инвестиций в регион, помогает в производстве конкурентноспособной и импортозамещающей продукции», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

После расширения мощностей на предприятии добавится до 25 рабочих мест.

«СолеРамичи» выпускает с 2021 года сыровяленые колбасы и деликатесы с использованием итальянских рецептур. Продукцию реализуют в федеральных торговых сетях, импортируют в Беларусь и Армению. В линейке представлены порядка 30 видов колбас и 5 деликатесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.