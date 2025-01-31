Производитель карданных валов открывает предприятие в Бронницах при поддержке ЦСС

Торговый дом «Еврокардан» построил новый производственный корпус в Бронницах. В здании площадью более 1 тыс. кв. метров будут осуществлять комплекс работ по ремонту и замене карданных валов грузовых автомобилей. Ожидается, что настраивать и менять карданные валы здесь будут в среднем у 10 автомобилей в смену.

Застройщик — компания «Еврокардан» более чем за 20 лет работы накопила уникальный запас необходимых запасных частей для ремонта или изготовления практически любого карданного вала.

Свои грузовики в компании обслуживают такие крупные компании как «ПЭК», X5 Retail Group, «Газпромнефть», «Грузовичкофф», ПАО «РЖД» и аэропорт «Шереметьево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.