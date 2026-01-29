Производитель из Подмосковья запатентовал новое крепление для спортивных канатов

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» из Подмосковья запатентовала уникальное крепление для спортивных канатов, которое повышает безопасность и надежность оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», российский производитель уличного спортивного оборудования, разработала и запатентовала специальное крепление для канатов. Новая модель кабельного чулка обеспечивает равномерное распределение нагрузки, защищает комплектующие от повреждений и предотвращает выскальзывание каната при эксплуатации.

По информации компании, аналогов этому техническому решению на рынке нет. Крепление применяется в инновационной серии спортивных канатных комплексов LIANA. Устройство подходит для канатов разных диаметров и позволяет быстро заменить кабель без разборки всей конструкции.

Ранее «КЕНГУРУ.ПРО» также запатентовала универсальный быстросъемный хомут для фиксации канатов в спортивных комплексах LIANA. Эта модель обеспечивает надежную фиксацию и формирует устойчивую конструкцию оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.