Производитель из Подмосковья открыл площадку в Абу-Даби

Спортивная площадка подмосковной компании «Лебер» начала работу в новом парке Джила в Абу-Даби. Проект реализован по заказу фонда Mubadala Foundation совместно с департаментом муниципалитетов и транспорта эмирата, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Современное пространство для уличных тренировок создала компания «Лебер» из Мытищ. Предприятие специализируется на производстве игровых, научных и спортивных площадок. Новый объект расположен в парке Джила в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Проект реализован по заказу крупнейшего фонда ОАЭ Mubadala Foundation при участии департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби. Комплекс уличных тренажеров позволяет проводить полноценные тренировки для развития всех групп мышц.

Площадка включает три функциональных блока: силовую зону, кардиозону и зону воркаута. При проектировании оборудования специалисты учли климатические особенности региона. Конструкции рассчитаны на эксплуатацию в условиях высоких температур и повышенной влажности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.