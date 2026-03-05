Производитель из Мытищ снизил риск поломок площадок на 97%

Подмосковная компания «Лебер» сократила вероятность поломок элементов детских площадок на 97% благодаря модернизации креплений. Улучшенное решение внедрили на производстве в Мытищах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Инженеры компании разработали новое крепление для подвесных мостиков. Оно исключает самопроизвольное выкручивание элементов и размещается внутри конструкции, что дополнительно улучшает внешний вид площадки.

Обновленный узел не требует сезонной подтяжки. После модернизации вероятность гарантийных случаев снизилась на 97%, отметили в компании.

Ранее на предприятии установили современный робот-сварщик. Оборудование позволило ускорить выпуск продукции и повысить ее качество за счет более точного и прочного соединения деталей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.