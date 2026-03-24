Производитель из Люберец присоединился к проекту «Производительность труда»

Компания «ПК ЛИДЕР» из рабочего поселка Малаховка городского округа Люберцы стала участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие планирует оптимизировать процесс розлива напитков и повысить выработку на 10%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПК ЛИДЕР» производит безалкогольные напитки и соки. На стартовом совещании по запуску федерального проекта в качестве пилотного направления выбрали процесс розлива продукции в ПЭТ-бутылку.

Специалисты регионального центра компетенций Московской области помогут предприятию внедрить инструменты бережливого производства. Рабочая группа компании совместно с экспертами РЦК поставила задачи сократить время протекания процесса на 10% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%. В дальнейшем успешные практики планируют распространить на все производство.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.