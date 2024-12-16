Производитель игрушек в Подмосковье запустит новый цех

Один из крупнейших производителей детских конструкторов в России, подмосковная компания «Мир пластика», завершила строительство нового цеха в г. о. Пушкинский для обязательной маркировки детских игрушек. Запустить в работу новый цех компания планирует уже в начале следующего года. Соответствующее разрешение уже получено. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В реализацию проекта по запуску нового цеха для маркировки продукции компания инвестировала более 20 млн рублей. В ближайшее время для жителей Пушкинского городского округа на предприятии будет создано около 25 новых рабочих мест. Также в этом году компания инвестировала около 50 млн рублей в модернизацию оборудования — на производственной площадке установили новые пресс-формы для расширения ассортимента выпускаемой продукции. Сейчас предприятие в месяц производит более 100 тонн игрушек из пластика», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый цех компания построила для проведения обязательной маркировки детских товаров. Она будет введена в следующем году и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции, которая может оказывать на здоровье детей негативное действие.

«Наша продукция поставляется на полки ведущих детских магазинов и сетевых ретейлеров по всей России. Также мы работаем с дошкольными учреждениями по всей стране. Например, в этом году разработали серию для обучения детей правилам безопасности и поведения в разных ситуациях. В ходе игры дети узнают, как себя свести на вокзале, что делать в экстремальной ситуации или при ЧП и т. д. Программа будет использоваться детскими садами по всей России», — сказал генеральный директор компании «Мир пластика» Анатолий Мурашко.

Ежегодно компания «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 наименований детских товаров. Готовую продукцию компания поставляет по всей России и в страны СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.