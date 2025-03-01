Производитель газобетонных блоков присоединился к «Производительности труда»

Компания «КСМК-М8» из Сергиева Посада присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Производитель занимается выпуском газобетонных блоков автоклавного твердения различных модификаций. Сотрудники совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области провели на площадке предприятия стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «КСМК-М8» изготавливает газобетон для нужд как крупных строительных компаний, так и для частных заказчиков. Благодаря высокоточному оборудованию завод гарантирует выпуск газобетонных блоков, соответствующих современным требованиям ГОСТ. Для изготовления высококачественных изделий завод предъявляет жесткие требования к исходному сырью и материалам.

В качестве пилотного проекта на предприятии был выбран процесс повышения эффективности работы складского хозяйства. В качестве цели — сокращение времени протекания процесса минимум на 10%, уменьшение незавершенного производства на 10% и увеличение производительности на рабочих местах более чем на 10%.

Рабочая группа, состоящая из сотрудников предприятия, совместно с экспертами РЦК Московской области проведут диагностику производственных процессов, а затем начнут реализовывать планы по их оптимизации.

Завод «КСМК-М8» расположен в Сергиевом Посаде на территории индустриального парка «М-8 Юг». Это четвертое предприятие «Комбината стеновых материалов Кубани». На предприятии используют полностью автоматизированное производство и современную систему энергосбережения. Компания выпускает газобетонные блоки автоклавного твердения разных видов: стеновые, перегородочные и U-образные. Продукция выпускается на заводах «КСМК» под собственной запатентованной торговой маркой «ВКБлок». Проектная мощность завода составляет 360 тысяч кубометров газобетона в год.

Чтобы присоединиться к проекту, подать заявку можно через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.