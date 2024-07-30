Производитель этикеток в Ступине увеличит эффективность по нацпроекту

Компания «Эталон и К» по производству этикеток из Ступина присоединилась к реализации нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области окажут помощь в оптимизации рабочих процессов на предприятии на всех этапах. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Эталон и К» специализируется на производстве самоклеящихся этикеток и упаковки для различных отраслей промышленности, включая пищевую, косметическую, фармацевтическую и другие. Предприятие предлагает полный спектр услуг, включая разработку дизайна и изготовление продукции.

Внедрение методов и инструментов нацпроекта планируется на пилотном потоке, в качестве которого был выбран процесс оптимизации производства этикеток. Команда проекта намерена сократить времязатратность на 30%, повысить эффективность сотрудников на 10%, а также снизить объем незавершенного производства на 30%.

На предприятии будут работать инструкторы РЦК Подмосковья, которые помогут внедрить в рабочие процессы принципы бережливого производства. Они проанализируют работу на пилотном потоке и предложат способы оптимизации без дополнительных затрат.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.